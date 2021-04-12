شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحوم حول المقاومة – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 62.95، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 60.30 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن كسر مستوى 62.25 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المقترح، بينما يمثل اختراق 63.40 عامل إيجابي سيقود السعر لبدء محاولات تعافي وتحول نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط