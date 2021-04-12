شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكمل نموذج سلبي – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد اختبار مستوى 25.50 في الجلسات الماضية، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج وتد صاعد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، بانتظار كسر مستوى 24.75 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 22.90 كهدف تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.50 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط