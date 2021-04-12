شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الذهب من هدفنا الإيجابي المنتظر عند 1765.00 وارتد هبوطاً ليختبر المتوسط المتحرك 50، ويظهر ميلاً هابطاً طفيفاً الآن ليتجه نحو اختبار جديد للدعم المحوري 1731.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيسبب تحول في الاتجاه اللحظي نحو الانخفاض.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1731.00 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يدعمان الارتفاع المتوقع، بانتظار اختبار 1765.00 مبدئياً، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1800.00 ثم 1838.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1727.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد