شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي كسراً لدعم القناة اللحظية الهابطة واستقر دونه، مما يقود السعر للتحول نحو الانخفاض واستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد، ليتجه نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.2465 وتمتد إلى 1.2365.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2565 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2475 والمقاومة 1.2610

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط