شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين صعوداً بشكل ملحوظ بعد ملامسة مستوى 109.22، ليقترب من حاجز 110.00، ونلاحظ أن السعر يعود للانخفاض الآن ليشير إلى التوجه لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار كسر 109.22 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 108.40 كهدف سلبي تالي.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم فرص تحقيق الكسر المطلوب، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 109.85 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.80 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط