شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر يقدّمه المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3580، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1.3770.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3600 والمقاومة 1.3740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط