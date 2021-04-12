شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار الأخيرة ضمن علم مثلثي صاعد تظهر ملامحه بالصورة، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 1.1905 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1.1975.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستويات 1.1885 – 1.1870، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد