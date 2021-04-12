شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الاثنين 12-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 11-4-2021، حالة من الاستقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت. قبل يوم واحد من شهر رمضان الكريم وذلك بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقالت عدد من أصحاب محال الجزارة، إن أسعار اللحوم مستقرة مع زيادة الإقبال بشكل تدريجي، وذلك قبل يوم واحد من شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وأضافوا أن عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.