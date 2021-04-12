شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البورى تتراوح من 40-48 جنيها للكيلو في الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار جميع أصناف الأسماك استقرارا فى الأسواق وفقا لما أعلنت عنه شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك اليوم الاثنين 12-4-2021 قبل يوم واحد من استقبال شهر رمضان المبارك .

واستقرت أسعار الأسماك الجملة، خاصة في سوق العبور، اليوم الاثنين،وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

فيما سجلت أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.