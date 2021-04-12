شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.26% إلى مستويات 0.7603 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7623، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 0.7595، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 0.7628.

هذا وتابعنا أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مقابلة أجراها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 675.5$ مليار مقابل ما قيمته 310.9$ مليار في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعة واحدة من فعليات مزاد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عشرة أعوام.