شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتجاوز القناة الصاعدة لاعلى -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10563 نقطة، لينجح بذلك المؤشر في تجاوز القناة الصاعدة لاعلى، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستويات اعلى قد تصل الى 10750 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,500 بينما مستوى المقاومة هو 10,600 نقطة