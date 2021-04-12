شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 6571 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، كام اغلق المؤشر اعلى مؤشر بولينجر باندز، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6750 نقطة، شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 6500 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,528 بينما مستوى المقاومة هو 6,594 نقطة