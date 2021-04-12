شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أسعار المنتجين في اليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% والتي عدلت من 0.4% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين نمو 1.0% مقابل انكماش 0.6% والتي عدلت من انكماش 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، لتعد بذلك القراءة الحالية متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لنمو 0.5%.