شكرا لقرائتكم خبر عن باول: الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" لبرنامج "60 دقيقة" على سي-بي-أس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضمن مقابلة أجراها منذ قليل مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي-بي-أس عن كون الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة انعطاف" وأن أمريكا ستعود للعمل، موضحاً أن آفاق المستقبل "أصبحت أكثر إشراقاً" بينما لا يزال هناك مخاطر، موضحاً أن هناك فرصة "منخفضة للغاية" لتكرار الأزمة المالية لعام 2008، ومضيفاً أن أحد المخاطر الرئيسية هو أننا نعيد فتح أبوابنا بسرعة كبيرة.

ونوه باول لكون أسعار بعض الأصول ارتفعت بالمقاييس التاريخية وأن التعافي الاقتصادي كان أفضل ومستمر في أن يكون أفضل من التوقعات بمساعدة دعم الكونجرس وبنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تطرقه لكونه يعتقد أن القطاع المالي قادر على تحمل صدمات السوق الكبرى، وأفادته بأن رفع الفائدة هذا العام "غير محتمل للغاية" وأن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يكون التضخم أعلى الهدف 2% بشكل معتدل لبعض الوقت ولا يرده أن يتجاوز مادياً 2% وعودة أيام التضخم السيئة القديمة.