شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) ينزلق لاسفل -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 16.80 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لاعادة اختبار مستوى الدعم 16.30 ريال مرة اخرى، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 17.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.40 ريال وبين مستوى المقاومة هو 16.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط