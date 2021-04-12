شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الاخير نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.80 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.90 ريال كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.78 وبين مستوى المقاومة هو 1.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد