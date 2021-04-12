شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي،حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 1.804 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 1.70 ريال، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 1.93 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط