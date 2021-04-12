شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض ا لسهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 20.10 فلس، الا انه نجح في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى امكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى اول ثم 22 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 19.60 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 19.8 وبين مستوى المقاومة هو 20.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد