شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستىو 701 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 724 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 660 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 683 فلس وبين مستوى المقاومة هو 715 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط