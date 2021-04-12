شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يعوض خسائر الخميس -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 223 فلس امس الاحد، مصحوبا بظهور اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة القوي عند 228 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 219 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 222 وبين مستوى المقاومة هو 225 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد