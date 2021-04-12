شكرا لقرائتكم خبر عن بريق (BAREEQ) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاحد عند مستوى 92 فلس، وذلك بعدما سيطرت الضغوط البيعية على تداولات السهم، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعية على تداولات السهم للوصول به لمستوى الدعم 83 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 84.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 99.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط