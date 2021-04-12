شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك ريت (BAITAKREIT) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1050 فلس امس الاحد، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1030 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1060 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1,044.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 1,056.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط