شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 182 فلس، مصحوبا بظهور اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 190 فلس كمستوى اول ثم 202 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 175 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 180.0 وبين مستوى المقاومة هو 186.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد