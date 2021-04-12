شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من أشكال الذهب الخام لـ148 مليون جنيه في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الواردات المصرية، من أشكال الذهب الخام في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من أشكال خام من الذهب غير نقدي نحو 148 مليون و432 ألف جنيه "9 ملايين و277 مليون دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 132 مليون و112 ألف جنيه "8 ملايين و257 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و320 ألف جنيه "مليون و20 ألف دولار".

ورصدت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات أشكال الذهب الخام تأتي ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية في يناير الماضي نحو مليار و946 مليون دولار، مقابل 2 مليار و12 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 66 مليون و769 ألف دولار.

من أهم تلك الواردات جاءت للدائن بأشكالها الأولية، 213 مليون و478 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 179 مليون و593 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 33 مليون و885 ألف دولار، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية، وغير العضوية بقيمة 148 مليون و331 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 187 مليون و299 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 38 مليون و968 ألف دولار، ثم الخشب ومصنوعاته بقيمة 100 مليون و174 ألف دولار، مقابل 86 مليون و489 ألف دولار، بزيادة بلغت 13 مليون و685 ألف دولار.