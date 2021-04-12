شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.74% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة الحالي 16.16، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.16، ليستهدف مستوى المقاومة 17.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.84 ومستوى المقاومة 17.00.