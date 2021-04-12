شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الانماء طوكيوم (8312) في آخر جلساته، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبة، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -0.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 35.40، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.40 ومستوى المقاومة 40.00.