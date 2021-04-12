شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأسماك (6050) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لذلك يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 52.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.85 ومستوى المقاومة 60.00.