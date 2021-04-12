شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يتراجع لليوم الثاني – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -1.92% بما يعادل -0.38 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.80، ليستهدف مستوى المقاومة 21.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.60 ومستوى المقاومة 20.50.