شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تهامة للإعلان (4070) في آخر جلساته، وسط ثبات مستوى الدعم 59.30، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.99% بما يعادل 1.20 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 59.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 69.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.30 ومستوى المقاومة 65.00.