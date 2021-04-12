شكرا لقرائتكم خبر عن رعاية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم رعاية (4005) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.40 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 54.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.80 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.80 ومستوى المقاومة 58.80.