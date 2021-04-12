شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل -0.50 نقطة، وذلك على إثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 55.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 46.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 55.00.