شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 12-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت ينبع (3060) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ولكن أمام ذلك يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

ولذلك تشير توقعاتنا إلى عودة الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 41.35، طيلة ثبات المقاومة 44.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.35 ومستوى المقاومة 44.35.