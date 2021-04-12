شكرا لقرائتكم خبر عن بيكر هيوز: عدد منصات النفط الأمريكية لم يتغير في الأسبوع الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «يعتبر عدد منصات النفط الأمريكية مؤشرًا للنشاط في هذا القطاع. وبلغ المقياس ذروته آخر مرة في أكتوبر 2014، عندما كان العدد الإجمالي 1609 حفارات»

ثبت عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير عند 337 منصة، وفقًا لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط.

وقالت شركة بيكر هيوز، يوم الجمعة الماضي، إن عدد الحفارات النفطية كان أقل بمقدار 167 مقارنة بالعام الماضي، عندما كان هناك 504 حفارات للتنقيب عن النفط في أمريكا.

على الجانب الآخر، نما عدد منصات التنقيب عن الغاز في البلاد بمقدار 2 في الأسبوع الأخير، ليصل الإجمالي إلى 93، ويشكل ذلك انخفاضًا بمقدار 3 منصات مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع عدد الحفارات البحرية الأمريكية بمقدار ثلاثة، ليصل العدد الإجمالي إلى 11 منصة، وكان أقل بسبع حفارات مقارنة بالعام الماضي، عندما كان هناك 18 حفارًا بحريًا نشطًا.

ويُنظر إلى عدد منصات النفط الأمريكية على أنه مؤشر للنشاط في هذا القطاع. وبلغ المقياس ذروته آخر مرة في أكتوبر 2014، عندما بلغ العدد الإجمالي 1609 حفارات.

ختامًا، تم تداول خام برنت، المعيار العالمي للنفط، على انخفاض عند حوالي 63.02 دولار للبرميل، يوم الخميس الماضي، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي للنفط، إلى 59.44 دولار للبرميل.