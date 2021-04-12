شكرا لقرائتكم خبر عن 157 مليون جنيه صادرات مصرية من مستحضرات العطور والتجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية، من مستحضرات العطور تراجعا طفيفا مع بداية العام الجاري 2021، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات من مستحضرات العطور، والتجميل 157 مليون و984 ألف جنيه "9 ملايين و974 ألف دولار"- 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل 162 مليون و112 ألف جنيه "10 ملايين و132 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 4 ملايين و128 ألف جنيه "258 ألف دولار".

وجاءت صادرات مستحضرات العطور، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليار و159 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و125 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 34 مليون دولار، وشملت صادرات منتجات الألبان، وبلغت 15 مليون و637 ألف دولار في يناير الماضي، يليها صادرات الخضر المجمدة أو المبردة وبلغت قيمتها 15 مليون و987 ألف دولار، ثم البصل المجفف بقيمة 3 ملايين و25 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بقيمة 60 مليون و465 ألف دولار، إلى جانب صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة بقيمة 17 مليون و975 ألف دولار، والأسمدة بقيمة 136 مليون و614 ألف دولار، وأيضا صادرات الصابون ومحضرات التنظيف بقيمة 20 مليون و513 ألف دولار، والمغاطس والأحواض بقيمة 6 ملايين و88 ألف دولار، وصادرات الورق الصحي بقيمة 7 ملايين و613 ألف دولار.