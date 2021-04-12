شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الفواكه المصرية تتجاوز 2 مليار جنيه خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة، في مقدمة السلع والمواد الخام التي صدرتها مصر في بداية العام الجاري 2021، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 2 مليار 53 مليون جنيه "128 مليون و362 ألف دولار"- 16 جنيه، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و742 مليون جنيه "108 مليون و898 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 311 مليون و424 ألف جنيه "19 مليون و464 ألف دولار".

وتشير البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن قائمة صادرات مصر من المواد الخام بلغت إجمالا 288 مليون و590 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 284 مليون و890 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 3 ملايين و700 ألف دولار، وضمت صادرات مصر من البصل الطازج بقيمة 3 ملايين و278 ألف دولار في يناير الماضي، إلى جانب صادرات مصر من البطاطس، وبلغت قيمتها 11 مليون و517 ألف دولار، وصادرات البرتقال الطازج وبلغت قيمتها 26 مليون و191 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا، كلا من صادرات الفول السوداني، وبلغت قيمتها 4 ملايين و691 ألف دولار في يناير الماضي، ثم صادرات الطماطم الطازجة بقيمة 4 ملايين و16 ألف دولار، والخضروات البقولية 7 ملايين و697 ألف دولار، والبقول الجافة بقيمة 18 مليون و344 ألف دولار.