أخبار البورصة اليوم الأحد 11-4-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.





إيقاف تداول 34 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العربية للمحابس، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، غاز مصر، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، سبيد ميديكال، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جي بي اوتو، شركة النصر للأعمال المدنية، رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

كما تم إيقاف تداول أسهم: العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للأسواق الحرة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الدولية للمحاصيل الزراعية، اميرالد للاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مستشفى النزهة الدولي، أجواء للصناعات الغذائية، المنصورة للدواجن.



البورصة تربح 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه. البورصة تربح 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 452.9 مليون ورقة مالية بقيمة 749.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.87%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 3.01 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر، "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16% ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأوصل، 50741 سهم، 8742 سهم، 500 سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 116.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم، وباعت إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 94 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبوات الطبية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأوصل، 50741 سهم، 8742 سهم، 500 سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للمنتجعات السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 116.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.4 مليون سهم، وباعت إدارة شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 94 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، المهندس للتأمين، 850.6 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 182.6 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك كريدي أجريكول مصر، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركات المتحدة للإسكان والتعمير، 15 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 3.43%، فيما باع مجلس إدارة الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) 850.3 ألف سهم خزينة.

جي بي أوتو أعلنت شركة جي بي أوتو، توقيع إحدى شركاتها اتفاقًا مع صناديق استثمار أجنبية يتم بمقتضاه البدء في إجراءات بيع جزء من مساهمتها في شركة MNT INVESTMENTS BV الهولندية يمثل 5% من أسهم تلك الشركة، وتبلغ القيمة المتفق عليها تقريبًا 352.7 مليون جنيه لتصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة في الشركة بتنفيذ صفقة البيع إلى 57.26%، وسيتم تنفيذ الصفقة فور استيفاء أطرافها لكافة الالتزامات القانونية. جي بي أوتو أعلنت شركة جي بي أوتو، توقيع إحدى شركاتها اتفاقًا مع صناديق استثمار أجنبية يتم بمقتضاه البدء في إجراءات بيع جزء من مساهمتها في شركة MNT INVESTMENTS BV الهولندية يمثل 5% من أسهم تلك الشركة، وتبلغ القيمة المتفق عليها تقريبًا 352.7 مليون جنيه لتصبح نسبة ملكية شركة جي بي أوتو غير المباشرة في الشركة بتنفيذ صفقة البيع إلى 57.26%، وسيتم تنفيذ الصفقة فور استيفاء أطرافها لكافة الالتزامات القانونية.

وشركة MNT INVESTMENTS BV، تمتلك بطريق غير مباشر حصص مسيطرة في رأسمال شركتي تساهيل ومشروعي الرائدتين في مجالات التمويل متناهي الصغر والبيع بالتقسيط، إضافة إلى مساهمات في شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية والنقل التشاركي.



