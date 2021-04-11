شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات، اليوم الأحد 11-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

إيقاف تداول 34 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول، اليوم الأحد، وهم؛ العربية للمحابس، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، غاز مصر، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، سبيد ميديكال، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جي بي اوتو، شركة النصر للأعمال المدنية، رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي. إيقاف تداول 34 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول، اليوم الأحد، وهم؛ العربية للمحابس، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، غاز مصر، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، سبيد ميديكال، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جي بي اوتو، شركة النصر للأعمال المدنية، رواد السياحة-رواد، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، مصر للأسواق الحرة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الدولية للمحاصيل الزراعية، اميرالد للاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العبوات الطبية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، مستشفى النزهة الدولي، أجواء للصناعات الغذائية، المنصورة للدواجن.



البورصة تربح 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه. البورصة تربح 6.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 452.9 مليون ورقة مالية بقيمة 749.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.87%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 3.01 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس، 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16%، ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.875 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.97%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 17.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 64.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.57%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية بسعر إغلاق 9.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.01%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.84%.

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 11.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.68%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 15.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.25%.