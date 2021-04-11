100 ألف زائر يطّلعون بأمان على تيرّا – جناح الاستدامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دور حاسم للشركاء الرسميين في أمان العرض ونجاحه على مدار ثلاثة أشهر

المعاينة لفترة محدودة تسلط الضوء على الجاهزية التشغيلية والأنظمة في أرجاء الموقع

مرجان فريدوني: ملتزمون بجمع العالم في مكان واحد وإيجاد الحلول لأكثر تحدياتنا إلحاحاً

«ماستركارد»: نواصل تعاوننا لربط بين ملايين الأشخاص وإلهامهم

«أكسنتشر»: توفير تجربة ذكية ومتكاملة وسلسة للزوار

«سيسكو»: البنية التحتية التقنية المناسبة لوقت الافتتاح

«اتصالات»: توافر شبكات الواي-فاي والجيل الخامس للاتصالات

«إس إيه بي»: دمج المبيعات والبيانات المالية بسلاسة لاتخاذ القرارات

«سيمنس»: توفير بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة ومرونة

«كانون»: ضمان شعور جميع المشاركين بالأمن والأمان والثقة

«إشارة للاتصالات»: بنية تحتية متطورة للاتصالات وأجهزة للمستخدم النهائي



دبي:”الخليج 365”

برهن إكسبو 2020 دبي، على استعداده التام لفتح أبوابه للعالم في وقت لاحق من العام الجاري، بعد نجاحه في الترحيب بأكثر من 100 ألف زائر بأمان للاطلاع على تيرّا – جناح الاستدامة.

وفي الفترة من 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 10 إبريل/ نيسان الجاري، قدّم عرض الجناح الفرصة للمجتمع الإماراتي ليعاين واحدة من تجارب الزائر المميزة في إكسبو 2020، مقدماً لمحة عمّا سيحدث حين يرحب أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالزوار من مختلف أنحاء العالم في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022.

إيجاد الحلول

وقالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: بينما نواصل سعينا لتجاوز فترة التغيير غير المسبوق الحالية، يسعدنا أننا قدمنا لمجتمع الإمارات الفرصة لمعاينة جناح الاستدامة، مؤكدين التزامنا الراسخ بجمع العالم في مكان واحد وإيجاد الحلول لأكثر تحدياتنا إلحاحاً.

بدعم من شركائنا العالميين، أظهرنا استعدادنا للترحيب بالعالم بأمان، واستضافة حدث دولي لا يكتفي بالتشويق والإلهام فحسب، بل يمثل أيضا فرصة فريدة لالتقاء البشرية بروح من التفاؤل والأمل والسعي نحو هدف مشترك.

وتكشف تجربة الزائر المشحونة بالعاطفة في تيرّا عن الآثار الضارة الخفية لاختياراتنا الشخصية، وتسعى إلى تمكين زوار الجناح كافة من المساهمة في التغيير، والتفكير في تأثير سلوكاتهم في البيئة، وكسر دائرة الإسراف في الاستهلاك.

وأثناء فترة العرض الأول لتيرّا، اتُّبعت سلسلة من أفضل ممارسات الصحة والسلامة في شتى أنحاء موقع إكسبو، بدءاً من التباعد الاجتماعي وضوابط السعة، وصولاً إلى الفحص السريع للموظفين والبائعين في الموقع، بما يتماشى مع توجيهات أبرز الجهات الطبية العالمية والمشورة العلمية، لضمان سلامة جميع الأطراف المشاركة في التجربة.

تدابير الصحة والسلامة

وحسب استطلاع بشأن الزيارات التي استقبلها العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، فقد قيّم الزوار تدابير الصحة والسلامة في الموقع بأكثر من ثمانية على مقياس من واحد إلى تسعة، الأمر الذي أكد استعداد «إكسبو» لأن يستضيف العالم بأمان عندما يفتح أبوابه في أول أكتوبر المقبل. وأبدى الزوار إعجابهم أيضاً بخدمة حافلات إكسبو ونظافتها، وهي حافلات عامة مخصصة للحدث الدولي ومجانية، تنقل الزوار بين دبي مول وإكسبو 2020 كل 30 دقيقة. علاوة على ذلك، صرّح أكثر من 90 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم استمدوا الإلهام لتغيير سلوكهم بطرق مختلفة، بدءاً من ترشيد استهلاك المياه وصولاً إلى بذل جهد واعٍ لاستخدام كميات أقل من البلاستيك.

عولى مدار الأشهر الثلاثة لتجربة العرض الأول، وبدعم من شركاء إكسبو الرسميين والمشاركين الدوليين، ارتقى إكسبو بمجموعة من الأنظمة والأساليب المخصصة لوقت الحدث، بغية تعزيز تجربة الزائر وحمايتها.

«أكسنتشر»

وقال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي الأول لأكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط: اضطلعت أكسنتشر، بصفتها شريك إكسبو 2020 للخدمات الرقمية، وفي إطار مسؤوليتها عن تكامل الأنظمة فيه، بدور أساسي في تقديم معاينة آمنة وناجحة لجناح تيرّا. وجنباً إلى جنب مع اتصالات ديجيتال، طبّقت أكسنتشر أفضل الأنظمة ودمجت العديد من تقنيات إكسبو 2020 لتوفير تجربة ذكية ومتكاملة وسلسة للزوار، ومن ذلك إدارة الخدمات الرقمية لضم المتطوعين والمقاولين والموظفين واعتمادهم، وتوفير رؤية شاملة بنطاق 360 درجة لفِرَق إكسبو على الأرض عبر منصات التشغيل الذكية.

«سيسكو»

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لـ«سيسكو» Cisco، في منطقة الخليج: أثناء هذه المعاينة الخاصة، شهدنا اهتماماً كبيراً من الجمهور بما يقدمه إكسبو 2020، وبمسؤوليتنا المشتركة عن رعاية كوكب الأرض. لقد تبيّن أن إعداد البنية التحتية التقنية المناسبة لوقت الافتتاح أمر بالغ الأهمية، فهو يسمح بتقديم تجارب تفاعلية وتعليمية للزوار.

«اتصالات»

وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات: تفخر اتصالات، بصفتها شريك إكسبو 2020 للاتصالات والخدمات الرقمية من فئة شريك أول رسمي، بدعمها العرض الأول للأجنحة والمعاينة الأولى لـ تيرّا - جناح الاستدامة. لقد قدّمنا ​​أحدث الاتصالات والخدمات الرقمية في ضوء توافر إمكانية الاتصال بشبكات الواي-فاي والجيل الخامس للاتصالات، بما يوفر تجربة زائر مميزة، تدعمها الشبكة الأسرع على وجه الأرض. نتطلع إلى موعد افتتاح واحدة من أكثر نُسخ إكسبو الدولي شمولاً وتقدماً رقمياً على الإطلاق، من شأنها أن تجمع الزوار من مختلف بقاع الأرض ليشهدوا صنع التاريخ عبر هذا الاحتفال الفريد.

«ماستركارد»

وقال خالد الجبالي، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: بصفتنا شريك إكسبو 2020 الرسمي لتقنية المدفوعات، فإننا نواصل تعاوننا معه لتهيئة الظروف من أجل الربط بين ملايين الأشخاص وإلهامهم، ليعاد تصور المستقبل عبر التعاون، والحلول المتمحورة حول الإنسان، والشمول. والاختتام الناجح لهذه المعاينة الخاصة برهان على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق إكسبو 2020 في سبيل تسخير القوة والإمكانات اللامحدودة للتعاون والتقنية. نشيد بجهود جميع المعنيين للسلاسة التي حافظوا بها على السلامة العامة، في ضوء تقديم طيف من المبادرات لخلب الألباب وإلهام العقول.

«إس إيه بي»

وقال سيرجيو ماكوتّا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى شركة «إس إيه بي»: نحن فخورون بالشراكة مع إكسبو 2020 لتقديم تجربة تيرّا، حيث أتيح لتجار التجزئة وبائعي الأطعمة والمشروبات دمج نقاط بيعهم بتقنيتَي «كاستمر تشيك أوت» و«S/4HANA» من «إس إيه بي»، وأتيحت لي الفرصة لأن أرى كيف تمكن المنظمون والبائعون من دمج مبيعاتهم وبياناتهم المالية بسلاسة لاتخاذ القرارات بصورة لحظية، بما يضمن مدفوعات سريعة وآمنة للزوار وفهم أفضل للبائعين بشأن عملائهم ومنتجاتهم.

«سيمنس»

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لسيمنس في الإمارات والشرق الأوسط: إكسبو 2020 مثال بارز على ما يمكن تحقيقه بعقد الشراكات. عبر الاستفادة من التقنيات ذات الأغراض المحددة، تمكنّا معاً من توفير بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة ومرونة. إننا نرى إكسبو 2020 مخططاً لمدن المستقبل الذكية، ونفخر بأنه سيبقى واحداً من التجمعات الحضرية البارزة في دبي على مدى عقود مقبلة.

«كانون»

وقال أنوراغ أجراوال، المدير التنفيذي لشركة كانون في الشرق الأوسط وتركيا: بصفتنا أول مزود رسمي منفرد لخدمات الطباعة والتصوير لأي إكسبو دولي، فإننا فخورون للغاية بكوننا جزءاً من إكسبو 2020، وبتجاوز مساهمتنا حيز إعادة تصور تجربة الزائر، لتشمل تعزيز التدابير الأمنية أيضاً. وفي ظل الأهمية القصوى التي يوليها إكسبو 2020 للأمن الإلكتروني، فقد أسهمت أجهزتنا القوية وشبكاتنا وإجراءاتنا الآمنة إلكترونياً في ضمان شعور جميع المشاركين بالأمن والأمان والثقة بأن معلوماتهم محمية على مدار عملية الطباعة والتصوير. ونود أن نشيد بجهود جميع الشركاء والمنظمين وفريق إكسبو 2020 كاملاً التي أدت إلى النجاح الباهر لهذه المعاينة الخاصة.

«إشارة للاتصالات»

وقال علي بحلوق، مدير عام شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية: بوصفنا رواداً في تكامل الأنظمة، فإننا نتشرف بكوننا المزود الرسمي لأمان الأنظمة في إكسبو 2020، الحدث الذي سيكون بلا شك مناسبة استثنائية بالنسبة للعالم بأسره. ونفخر بأن ما وفرناه من بنية تحتية متطورة للاتصالات وأجهزة للمستخدم النهائي - لدعم المتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ في أرجاء إكسبو - ضمنت تجربة آمنة لجميع المعنيين.