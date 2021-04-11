تعافي البلدان منخفضة الدخل

يواجه الكثير من أفقر بلدان العالم حالياً، تهديداً يتمثل في ضعف التعافي والانتكاس في مسارها الإنمائي. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البلدان منخفضة الدخل، ستكون بحاجة إلى حوالي 200 مليار دولار حتى عام 2025 من أجل تكثيف جهود استجابتها للجائحة، بالإضافة إلى 250 مليار دولار للحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. وستقتضي تلبية هذه الاحتياجات استجابةً قوية منسقة ذات أوجه متعددة.

غير أن هناك عدة عوامل تقف حاجزاً في طريق التعافي الاقتصادي للبلدان منخفضة الدخل. ومن بينها مشكلة التفاوت في فرص الحصول على اللقاحات التي تواجها هذه البلدان. فأغلبها يعتمد بالكامل تقريباً على آلية «كوفاكس» متعددة الأطراف، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات، وتعمل تحت قيادة مجموعة من المنظمات الدولية. لكن إمكانات هذه الآلية تقف عند حد توريد اللقاحات لـ 20% فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل.

كما أن حيز السياسات المتاح للاستجابة للأزمة محدود في البلدان منخفضة الدخل، وعلى وجه التحديد سبل الإنفاق الإضافي. ولا يزال النمو يتعرض لمخاطر وصعاب نتيجة الضعف الموجود أساساً، بما في ذلك مستويات الدين العام المرتفعة في كثير من البلدان منخفضة الدخل، والمستويات الضعيفة، وأحياناً السلبية، لأداء نمو الإنتاجية الكلي في بعض تلك البلدان.

ولضمان تعافي الاقتصادات منخفضة الدخل تعافياً كاملاً، يتطلب الأمر قدراً كبيراً من دعم المجتمع الدولي، كما سيكون ضمان كفاية الإنتاج العالمي من اللقاحات وتوزيعها على الجميع بأسعار مناسبة عاملاً حاسماً في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري توفير حزمة تدابير مالية شاملة، بما في ذلك المنح والتمويل المُيسَّر، بالإضافة إلى مساعدات تخفيف أعباء الدين عند اللزوم.

هناك أيضاً حاجة لوضع برنامج إصلاح محلي طموح للبلدان منخفضة الدخل بغية تعزيز القدرة التنافسية والنمو الممكن. وهذا يشمل تحسين نظم الحوكمة ومناخ الأعمال، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتطوير الأسواق المالية المحلية، وتحسين الإدارة الاقتصادية والمالية.

ومن المفترض أن تؤدي هذه الإصلاحات بدورها إلى تحفيز العنصر الثالث من الاستجابة متعددة الأوجه، وهو تشجيع القطاع الخاص المحلي والتمويل الخاص الخارجي. وسيشارك الصندوق في هذه الاستجابة متعددة الأوجه مشاركة كاملة، حيث أطلق بالفعل عدة تدابير لدعم بلدانه الأعضاء ذات الدخل المنخفض.

إن احتياجات أفقر البلدان على مدار السنوات الخمس القادمة هائلة، غير أنها ليست بعيدة المنال. وتزداد الحاجة لحزمة عاجلة من التدابير القوية التي تتسم بالتنسيق والشمول. وهذا ما سيضمن للبلدان منخفضة الدخل تحقيق تعافٍ سريع والانتقال إلى نمو أخضر رقمي يحتوي الجميع، ويكفل لها تسريع وتيرة التقارب مع الاقتصادات المتقدمة النظيرة.

صندوق النقد الدولي