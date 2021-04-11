شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم «داعشي» على منشآت إنسانية بنيجيريا يوقع أربعة قتلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - أ ف ب

أكدت مصادر عسكرية نيجيرية، سقوط أربعة قتلى في هجوم شنّه عشرات المسلحين المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي، على منشآت إنسانية تابعة للأمم المتحدة في مدينة داماساك في شمال شرقي البلاد.

وتبنّى تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا الهجوم الذي أعلن فيه استهداف دورية عسكرية في ولاية بورنو بكمين أسفر عن سقوط قتلى. وأكد مصدر عسكري، أن المهاجمين الذين حاولوا اقتحام قاعدة عسكرية في المدينة تم احتواؤهم بفضل الإسناد الجوي ثم أجبروا على الانسحاب، بعد معارك دامت ثلاث ساعات.

وأضاف:«قُتل جندي وجُرح آخران»، مشيراً إلى تدمير خمس عربات للمهاجمين. وأكد مصدر في منظمة إنسانية مقتل ثلاث نساء بسقوط مقذوف على منزل. وخلال هجومهم، أحرق المسلحون منزل زعيم محلي ومنشأة طبية وسيارة إسعاف وسيارة تابعة لمنظمة الإنسانية.

وأعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إدوارد كالون في بيان عن «قلقه البالغ إزاء تقارير تردنا عن هجمات كثيرة تشنّها جماعات مسلّحة، تعرّض حياة المدنيين للخطر»، موضحاً أن المنشآت المستهدفة في داماساك هي «ثلاث منظّمات إغاثة دولية» شريكة للأمم المتحدة. ويعاني شمال شرقي نيجيريا صراعاً دموياً منذ العام 2009، وهجمات تشنها جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، أوقع نحو 36 ألف قتيل ومليوني نازح.