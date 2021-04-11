شكرا لقرائتكم خبر عن دوجلاس لويز.. ابن العشوائيات أصبح نجماً لفريق أرقى أحياء برمنجهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم والده بوضع شاربه وشماً على أصبعه

يرى نيمار الأفضل ولايقارن بأي لاعب في العالم



دبي: مصعب الفكي

يفخر البرازيلي دوجلاس لويز لاعب أستون فيلّا الإنجليزي بكونه نشأ في حي فقير من أحياء العشوائيات في ريو دي جانيرو التي تسمى «الفافيلا»، مبيناً أنه استطاع أن يشق طريقه ويحقق النجاح في كرة القدم، لكنه عبر عن استيائه من نظرة يتم التعامل بها مع القادمين من هذه الأحياء.

وقال: «في كل مجتمع هناك أشخاص جيدون وآخرون سيئون. أعتقد أنه في الأحياء الفقيرة يتم الحكم على الجميع بأنهم سيئون، يجب أن نحظى ببعض التقدير وبمعاملة جيدة، وتتاح لنا الفرصة للعمل ولإبراز قدراتنا».

وأضاف: «هناك تمييز واضح في البرازيل، فمثلاً إذا تقدم شخصان إلى وظيفة معينة ويمتلكان نفس المؤهلات الأكاديمية والخبرة، أحدهما يسكن في الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو، والآخر يعيش في منطقة جيدة، فغالباً ستكون الوظيفة من نصيبه، هذه هي الحقيقة وهذا ما يحدث بالفعل».

وأوضح دوجلاس أنه يعد نموذجاً ناجحاً للذين يتحدرون من أحياء فقيرة. وقال: «لقد رفضتني الأندية في بداياتي، لم تكن لدي وظيفة ولم أكن أمتلك المال ولكن آمنت بقدراتي على الرغم من كل هذه الظروف ونجحت في تحقيق أحلامي، تجربتي تبرهن على أننا قادرون على النجاح على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا وحكم المجتمع المسبق علينا».

ومنذ انضمامه إلى استون فيلا في يوليو/تموز 2019، مقابل 15 مليون استرليني، أصبح دوجلاس لاعباً مهماً للفريق، وأظهر براعة في مركزه، وكان قبل انضمامه للفريق نال جائزة أفضل لاعب في بطولة تولون الودية مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً.

ووصل دوجلاس لويز (22 عاماً) إلى إنجلترا في 2017 عندما تعاقد مع مانشستر سيتي قادماً من فاسكو دي جاما، لكن اللاعب الشاب فشل في الحصول على تصريح عمل، لتتم إعارته إلى جيرونا الإسباني، حيث شارك في 29 مباراة قبل هبوط الفريق من الدوري الإسباني.

وشم على شكل شارب

يضع دوجلاس وشماً على شكل شارب يعود لوالده، على أصبع في يده اليسرى. وقال: «عندما كنت في فريق الشباب بفاسكو دي جاما، كنت دائماً أرفع هذا الإصبع تكريماً لوالدي».

وكان والده إيدميلسون سواريز يعرف بشاربه الكبير وشعره المتدلي في «نوفا هولاند»؛ أحد الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو التي تعرف بـ«الفافيلا»، حيث نشأ اللاعب في منزل من غرفتين مع والديه وثلاثة إخوة.

وشوم دوجلاس مهمة بالنسبة له، ولديه العديد منها في جسده، لكل منها قصة مثل وشم يذكره بأول هدف سجله بقميص فاسكو دي جاما، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.

لاعب متكامل

ويتطلع دوجلاس إلى تطوير مستواه الفني في مركزه لاعبَ وسط، وقال إنه يعرف جيداً مميزاته وما ينقصه حتى يصبح لاعباً متكاملاً. وقال: «أعتقد أن لدي مهارات مميزة، أجيد المراوغة بالكرة، كما أتقن التمرير الطويل بشكل دقيق، وأجيد اللعب بالكرة وبدونها، وإغلاق المساحات وقطع الكرات من الخصوم، وهذا جزء من مهمتي في أستون فيلا، لكن ما زال علـيّ تعلم كثير في المرحلة المقبلة سواء من مدربي في الفريق أو زملائي اللاعبين، لدي فقط 22 عاماً، واقتربت كثيراً مرحلة النضج الكروي».

نيمار الأفضل

ويرى دوجلاس أن زميله في منتخب البرازيل نيمار لاعب باريس سان جيرمان، يعد من أفضل اللاعبين في العالم. وأكد أن المقارنة بينه وبين الإنجليزي جاك جيرليش زميله في أستون فيلّا، تبدو في غير محلها، لاختلاف طريقة لعبهما ومركزيهما في الملعب. وقال: «نيمار دائماً الأفضل، ولا يقارن بأي لاعب، كما أن جيرليش مميز أيضاً، أنا محظوظ كوني زاملتهما في التوقيت نفسه في المنتخب البرازيلي ومع فريقي أستون فيلّا».

منتخب البرازيل

وشارك دوجلاس في مباراة الفوز على ليفربول 7-2 في الدوري الإنجليزي في أكتوبر الماضي، وبعدها كان على موعد مع منتخب البرازيل الأول لأول مرة عندما واجه بوليفيا في المباراة التي انتهت لصالح البرازيل بخماسية نظيفة، وانتزع دوجلاس الإعجاب من مدربه تشي تشي المدير الفني لمنتخب البرازيل، الذي قال: «إنه لاعب مميز يمكنه لعب أدوار كبيرة في الملعب، هو حلقة وصل بين الدفاع والهجوم، يستطيع إيصال الكرات للمهاجمين بدقة».

ويرى دوجلاس أن المنافسة بينه وبين لاعب ليفربول فابينيو في المنتخب البرازيلي صحية. وقال: «لديه مهارة عالية ويفوقني خبرة، نلعب في المركز ذاته، ومن الطبيعي أن نتنافس على مقعد في التشكيلة الأساسية، ويبرز كذلك في المركز نفسه، كاسيميرو لاعب ريال مدريد. بالنسبة لي لا أخوض مباراة وفي ذهني لفت أنظار المدرب؛ بل أتطلع إلى تقديم الأفضل دائماً، كما أتمنى التوفيق لفابينيو وكاسيميرو، كلما كنا في مستوى عالٍ ونقدم مع أنديتنا مستويات جيدة، يصب ذلك في مصلحة المنتخب».