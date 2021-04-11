شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يعود.. وبيدرو ليس لديه ما يقوله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت بعثة العين إلى الدولة بعد خوض «الزعيم»، السبت، مباراة الملحق في الدوري أبطال آسيا والتي خسرها أمام فولاد خوزستان بنتيجة تاريخية صفر-4، ليودع البطولة لأول مرة من الدور التمهيدي.

من جهته، قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، مدرب العين بعد الخسارة: «ليس لدي ما أقوله عن المباراة بعد النتيجة التي انتهت عليها والتي تعبر عن الواقع الذي يعيشه الفريق، وكان يتوجب علينا أن نكون أفضل قياساً على تاريخ العين، لكن فولاد امتلك المعطيات التي قادته لتحقيق الفوز، والتأهل إلى دور المجموعات».

وأكمل: «أتحمل جزءاً من مسؤولية الخسارة بالأربعة من موقعي كمدرب للفريق، والمنافس كانت لديه أفضلية في الكرات الثابتة، ونجح في استغلال الفرص بشكل جيد، وبالمقابل استقبلنا أهدافاً سهلة».

واختتم حديثه قائلاً: «أسعى دائماً إلى إظهار روح القتال من البداية وحتى النهاية، لكن مباراة فولاد، عكست المستوى الحقيقي للفريق، ولم تكن هناك ردة فعل قوية بعد تلقي الهدف الأول؛ بل على العكس، فقد العين التركيز، واستقبل ثلاثة أهداف أخرى».