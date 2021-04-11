«ذئاب روما» تطيح بولونيا

رويترز

منح لاعب روما الإيطالي، بورخا مايورال، الأحد، فريقه هدف الفوز الوحيد على ضيفه بولونيا، ليحافظ فريق «الذئاب» على آمالهم، في إنهاء دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في المربع الذهبي.

وأهدر فريق بولونيا فرصاً عدة لانتزاع التقدم في الشوط الأول، لكن افتقاره للفاعلية كلفه الكثير، عندما انطلق مايورال في هجمة مرتدة ليضعها في المرمى قبل دقيقة واحدة من الاستراحة. وغابت الفرص في الشوط الثاني ليحقق روما فوزه الأول في آخر أربع مباريات في الدوري. ويتأخر روما صاحب المركز السابع بخمس نقاط عن نابولي، رابع الترتيب، بعد 30 جولة، فيما بقي بولونيا في المركز 11 وله 34 نقطة.