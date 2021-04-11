شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة بطلاً للنسخة 11 لدوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * «الفارس» خسر الإياب واستفاد من فوز الذهاب

الشارقة: عصام هجو

توج فريق نادي الظفرة بطلاً لدوري كرة الصالات في نسخته ال11 رغم خسارته أمام النصر 4-5 في مبارة إياب «البلاي أوف» التي جرت، الأحد، في صالة النصر.

واستفاد الظفرة من فوزه ذهاباً على أرضه 2-صفر ليتوج بطلاً وسط فرحة لاعبيه الذين شهد مراسم تتويجهم باللقب عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عبد الملك جاني، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب.

مجريات مثيرة

وفي مجريات المباراة المثيرة في إياب الدور النهائي، انتهى الشوط الأول بتقدم الظفرة 2-1 ووسع الفارق 3-1 مع بداية الشوط الثاني، ولكن سرعان ما عاد النصر بقوة إلى أجواء اللقاء وأدرك التعادل 3-3.

وشهدت المباراة في أول خمس دقائق من الشوط الثاني 3 أهداف للفريقين، وسجل للظفرة مارتينيز ومحمد الهاشمي وميجويل، وللنصر راشد الهنائي (هدف عكسي في مرماه ) وديفيد رودريجيز وبدر إبراهيم، وظل التعادل 3-3 قائماً حتى قبل النهاية بسبع دقائق حيث عاد الظفرة ليتقدم 4-3 في الدقيقة 34، وأدرك محمد عبيد التعادل للنصر قبل النهاية بثلاث دقائق 4-4، ثم أعاد طاهر حسن الأمل للعميد بتسجيله الهدف الخامس 5-4، لكن الظفرة عرف كيف يحافظ على نظافة شباكه وليتوج بطلاً بالنتيجة العامة بمجموع المباراتين 6-5.