شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قطاع يصعد بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "التجارة والموزعون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت كافة مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.26%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.1%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.41%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.29%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.13%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.95%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.33%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.23%، 2.22%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.54%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.19%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 648.592 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 452.9 مليون ورقة مالية بقيمة 749.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.87%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.35% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، 3.01 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.8 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 10393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 1998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12814 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 4020 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.16%، ليغلق عند مستوى 1935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2868 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1245 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 13 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.