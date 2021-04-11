شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تمنح "انكوليس" مهلة أخيرة لاستيفاء شرط عدد المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، منح الشركة الدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، مهلة أخيرة لاستيفاء شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين تبلغ شهرا، اعتباراً من اليوم 11 أبريل حتى 11 مايو المقبل، على أن تعرض بعدها على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير فى إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية، بمراعاة المادة (53) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما قررت اللجنة، الموافقة على قيد تعديل غرض شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإلغاء نشاط "إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء إذا لزم الأمر، والموافقة على قبول طلب إعادة العرض المقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والعدول عن قرار لجنة القيد الصادره بتاريخ 17 مارس الماضي، فيما يخص الالتزام المالي، مع التنبيه على الشركة بمراعاة أحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها مستقبلاً.

في سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 85.7 مليون جنيه إلى 96.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 10.8 مليون جنيه موزعة على عدد 10.8 مليون سهم، بواقع 0.125 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة واحد جنيه للسهم الواحد تمويلاً من الأرباح المرحلة و الاحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو عام 2020.