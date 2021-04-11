شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن التأمين على المركبات الكهربائية بعد التوجيه بتوطين صناعتها فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توجيهات الرئيس بتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر، بشكل متكامل يتخطى مراحل التجميع ، يقع على كاهل صناع التأمين مسئولية كبيرة فى تغيير توجهاتهم وبرامجهم فى صناعة التأمين ، على المركبات بما يتطابق مع السيارات الكهربائية الحديثة .

هل يوجد تأمين إجباري على السيارات الكهربائية ؟

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التى تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور،

ماهى قيمة قسط التأمين الاجبارى على السيارات الكهربائية " الملاكى " ؟

يبلغ القسط الشهرى للسيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط.

ماهى القيمة المطبقة على سيارات النقل ؟

بالنسبة لسيارات النقل من ذات النوع، يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسبة للقاطرة يطبق معيار المحاور.

وماذا عن قيمة التأمين على السيارات الأجرة ؟

السيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.

وماذا عن التأمين التكميلى على المركبات الكهربائية ؟

قام الاتحاد المصرى بالاشتراك مع أحد الوكلاء المتميزين بالسوق المصرية، بعقد برنامج تدريبى لتعريف مكتتبي التأمين على السيارات بالسوق المصرية، وكذا الخبراء المعاينين سواء للإصدار أو تقدير التعويضات بطبيعة مكونات السيارات الكهربائية والهجين وكيفية عملها، كما تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد بضم هذا الموضوع للأجندة الخاصة بعمل اللجنة ، بحيث يكون السوق المصري مستعداً للتفاعل مع الواقع الفعلى حال انتشار هذه النوعية من السيارات وطلب التأمين عليها.