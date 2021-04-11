شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان تبدأ فى 9 صباحا وحتى 2 ظهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للبريد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لمدة 5 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لـ"الخليج 365".

وأضاف المصدر أن الفترة المسائية التى تعمل فى المكاتب الرئيسية بعواصم المحافظات، تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا خلال الشهر الكريم.

كان آخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن ارتفاع عدد مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية إلى 4009 مكتب حتي يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة ب3986 مكتب في أبريل-يونيو 2020 ونحو 3981 في يوليو-سبتمبر 2019.

وبلغ عدد المستفيدين من صرف المعاشات من خلال البريد نحو 5.36 مليون مستفيد، خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يوليو-سبتمبر 2019، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة من البريد إلي نحو 6.48 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 مقارنة بنحو 6.76 مليار جنيه في الفترة من يوليو-سبتمبر 2019.