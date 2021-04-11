شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى..ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ18 مليار دولار خلال 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم العديد من الأخبار الاقتصادية، نستعرض أبرزها في أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، ومن أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل 18 مليار دولارخلال 7 أشهر.

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 18 مليار دولار خلال 7 أشهر

قال البنك المركزى المصرى اليوم الأحد إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو إلى يناير - 7 أشهر - ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.6%‏ بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 16.3مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

بينما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار لتسجل نحو 2.54 مليار دولار (مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020).

المنطقة الاقتصادية توقع عقد تمويل لمشروعاتها بقيمة 10 مليارات جنيه

قام المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصري، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين وهو ما يتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025.

المالية: تطور وتحسن وإصلاحات كبيرة بالموازنة الجديدة تطال كل شخص فى مصر

أكد الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 يحمل تطور وتحسن وإصلاحات كبيرة تطال كل شخص ومحافظة وقرية ومركز ونجع فى مصر.

جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.

وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر دولة رائدة فى التكنولوجيات الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه يتم تنفيذ مبادرة بُناة مصر الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة لخلق الكفاءات الرقمية التى يتطلبها سوق العمل المحلى والدولى، والقادرة على تنفيذ خطط وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر دولة رائدة فى التكنولوجيات الرقمية حيث يستطيع المواطنون الحصول على كافة الخدمات وإجراء معاملاتهم الاقتصادية باستخدام هذه التكنولوجيات، وعلى النحو الذى يعزز من قدرات مصر فى مجال تصدير الخدمات الرقمية.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو طلعت مع طلبة الفصل الدراسى ربيع 2021 بمبادرة بُناة مصر الرقمية أثناء زيارته لمقر المبادرة بمركز شباب الجزيرة والتعليم المدنى؛ حيث تهدف المبادرة إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ومنحهم شهادة الماجستير المهنى من أرقى الجامعات الدولية فى تخصصات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، كما توفر المبادرة برنامج متكامل يشمل إلى جانب الدراسة الأكاديمية تدريب عملى، والتدريب على المهارات اللغوية والقيادية والإدارية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

"صندوق مصر السيادى" يدشن أولى خطوات تطوير مجمع التحرير

دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.

ويستهدف الصندوق جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين في إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال في مجمع التحرير كأصل تاريخي متميز في وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن عملية إتاحة مذكرة الطرح الخاصه بتطوير مجمع التحرير تأتي في وقت مناسب بعد النجاح الكبير للحدث التاريخى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة مرورًا بمجمع التحرير والذى ظهر بشكل متميز، وتتواكب هذه الخطوة مع الانتهاء من إخلاء المجمع بالكامل من كل الهيئات الحكومية التي كانت تشغل المبنى.