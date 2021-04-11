أياتا تجدد الاعتماد الدولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اعتماد الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، بوصفه مركزا معتمدا للتدريب الدولي (ATC).

وأكدت الأكاديمية أن هذا الإنجاز يمثل ثقل المملكة في مجال الطيران المدني، ويعكس امتدادا للاعترافات الدولية التي تحصدها الأكاديمية وتتويجا للعمل الاحترافي الذي تقوم به وبمخرجاتها في مجال التدريب.

وأشارت الأكاديمية السعودية للطيران المدني إلى أن اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) للأكاديمية كمركز تدريب معتمد سيمكنها من تنظيم الدورات الدولية، وسيسهم في حصول متدربي الأكاديمية على شهادات معتمدة دوليا فضلا عن اعتماد مدربي الأكاديمية لدى (أياتا).

وأوضحت الأكاديمية أن فوزها قبل أسابيع قليلة بمقعد مجلس التدريب العالمي التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وتجديد اعتمادها الآن من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) كمركز تدريب معتمد دوليا يؤكدان أن المكانة التي وصلت إليها تحققت -بتوفيق الله- من خلال السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني. وبينت الأكاديمية السعودية للطيران المدني أنها ماضية نحو مواصلة التوسع في تحالفاتها وشراكاتها.

وكانت الأكاديمية السعودية للطيران المدني فازت في فبراير الماضي بعضوية ومقعد مجلس التدريب العالمي للطيران التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، وذلك عقب تحقيقها 46 صوتا من إجمالي أصوات الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات (الإيكاو).

ويتألف مجلس التدريب العالمي من 17 عضوا من الدول ذات العضوية الكاملة في برنامج التدريب الجوي المتقدم، ويلعب المجلس دورا استشاريا يعنى بتطوير البرنامج الدولي استراتيجيا على المدى البعيد، وإصدار القرارات في العضويات ومعالجتها، وتطوير الحقائب التدريبية وتبادلها بين الأعضاء.

يذكر أن الأكاديمية السعودية للطيران المدني تأسست عام 1962م كمعهد تدريب فني وتحولت في عام 2007 إلى أكاديمية متخصصة تقدم مجموعة من البرامج والدورات التدريبية التخصصية تتلاءم مع احتياجات قطاع الطيران وتسهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة لدعم مختلف مطارات المملكة، كما استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب عبر عدد من الدورات التدريبية في مختلف التخصصات التي تقدمها مما أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى معايير السلامة في مختلف قطاعات الطيران.